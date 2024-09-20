Şehit Başsavcı Murat Uzun Anıldı - Son Dakika
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Şehit Başsavcı Murat Uzun Anıldı

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Şehit Başsavcı Murat Uzun, kabri başında anıldı Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 12. yılında Samsun'daki kabri başında dualarla anıldı.

20.09.2024 20:50  Güncelleme: 21:00
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Şehit Başsavcı Murat Uzun, kabri başında anıldı

SAMSUN - Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 12. yılında Samsun'daki kabri başında dualarla anıldı.

Ovacık ilçesinde görevli iken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun, şehadetinin 12.yılında İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrasında Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki kabri başında yad edildi. Savcı Uzun'un mezarına çiçek bırakılmasıyla başlayan anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti.

Adalet Bakanı Tunç'tan anma mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şehit Murat Uzun için kendi sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Bakan Tunç mesajında, "Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yaparken hain terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehadetinin 12. yılında rahmetle anıyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla ülkemize ve milletimize hizmet eden, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan Murat Uzun kardeşimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Başsavcı Murat Uzun'un babası Hamit Uzun, annesi Ayşe Uzun, eşi Cihan Uzun ve çocuklarının yanı sıra Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile hakim ve savcılar katıldı.

Törenin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden teröristler, yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti.

Şehit Başsavcı Murat Uzun Anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şehit Başsavcı Murat Uzun Anıldı - Son Dakika


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