Şehit evinde hüzünlü bekleyiş - Son Dakika
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Şehit evinde hüzünlü bekleyiş

Şehit evinde hüzünlü bekleyiş Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'in baba ocağındaki bekleyiş sürerken, şehidin öğle namazı sonrası gerçekleştirilecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

05.05.2025 20:09
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Şehit evinde hüzünlü bekleyiş

AFYONKARAHİSAR - Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'in baba ocağındaki bekleyiş sürerken, şehidin öğle namazı sonrası gerçekleştirilecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in baba ocağındaki bekleyiş devam ediyor. Şehidin Baba ocağının bulunduğu ev ve sokak Türk bayrakları ile donatılırken, evin önünde herhangi bir olumsuzluğa karşı bir ambulansta hazır bekletildi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Özen'in köydeki okul bahçesinde öğle namazı sonrası gerçekleştirilecek askeri törenin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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