Şehit Necmettin öğretmensiz 7. Babalar Günü babası için buruk geçiyor - Son Dakika
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Genel

Şehit Necmettin öğretmensiz 7. Babalar Günü babası için buruk geçiyor

Şehit Necmettin öğretmensiz 7. Babalar Günü babası için buruk geçiyor Baba Yılmaz: "Katlanması çok zor bir acı" "Ülkemizin çeşitli yerlerinde nice Necmettin öğretmenler tanıdık" "İnşallah bize de nasip olur şehadet, Necmettin'in yanına utanarak yüzü kara olarak gitmeyi nasip etmez rabbim"...

16.06.2024 10:20
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Şehit Necmettin öğretmensiz 7. Babalar Günü babası için buruk geçiyor

Baba Yılmaz: "Katlanması çok zor bir acı"

"Ülkemizin çeşitli yerlerinde nice Necmettin öğretmenler tanıdık"

"İnşallah bize de nasip olur şehadet, Necmettin'in yanına utanarak yüzü kara olarak gitmeyi nasip etmez rabbim"

GÜMÜŞHANE - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, şehit edilen oğlu Necmettin Yılmaz'sız 7. Babalar Günü'nde evlat acısını ilk günkü gibi içinde taşıyor.

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane'ye dönerken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak 2017 yılında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, şehit öğretmensiz 7. Babalar Günü'nü buruk geçiriyor. Evlat acısının katlanması çok zor bir acı olduğunu dile getiren Hamit Yılmaz, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarken, evlatlarını vatana ve millete hayırlı olarak yetiştirmeleri çağrısında bulundu.

"Dilerim ki babalar ahlaklı ve vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirirler"

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın acısının hala taze olduğunu ifade eden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, "Bir baba için sorulması en zor soruyu soruyorsunuz bize, katlanması çok zor bir acı evlat acısı. Başta şehit babaları olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Peygamber efendimizin bir hadisini dile getirmek istiyorum bir babanın evladına vereceği en güzel değer güzel ahlaktır. Buna da canı gönülden inanıyorum. Dilerim ki babalar ahlaklı ve vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirirler. Necmettin öğretmen gibi daha niceleri yetişir inşallah. 7'nci seneyi deviriyoruz Necmettin'siz. Biliyorsunuz asalaklar Necmettin'i Pülümür Vadisi'nde oruçluyken katlettiler. İnşallah bize de nasip olur şehadet ve Necmettin'in yanına da yüzü ak bir şekilde gideriz. Ben bütün babalarımıza evlatlarına sahip olmalarını ve kötü yollara düşmeden okuyup vatanına faydalı evlatlar yetiştirmeleri için temennide ve duada bulunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Babalar Günü, Baba, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit Necmettin öğretmensiz 7. Babalar Günü babası için buruk geçiyor - Son Dakika


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