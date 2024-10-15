Sendika Üyesi 146 İşçi İstihdamdan Kaldırıldı

Genel

Sendika üyesi olduğu için 146 kişi işten çıkarıldı

İşveren, sendikadan istifa etmeyenleri yüz kızartıcı suç işlediklerini iddia ederek işten çıkardı

BURSA - İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez fabrikası, Tekgıda-İş Sendikası'na üye olmaları sebebiyle 146 kişiyi işten çıkardı. Çıkarılan Polonez işçileri için açıklama yapan Tekgıda-İş Bursa Şube Başkanı Zeki Ertürk, işverenin sendikadan istifa etmeyenleri 'kod 46' yüz kızartıcı suç işlediklerini iddia ederek işten çıkardığını söyledi.

Tekgıda-İş Sendikası, sendika üyesi oldukları sebebiyle işten çıkarılan 146 kişi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Tekgıda-İş Bursa Şube Başkanı Zeki Ertürk, "İşten çıkarılan 146 kişinin işbaşı yaptırılana kadar halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya ve tüketmemeye davet ediyoruz" dedi.

Yöneticilerin Tekgıda-İş Sendikası'nın iyi niyetli çağrılarını görmezden geldiğini belirten Tekgıda-İş Bursa Şube Başkanı Zeki Ertürk, "İstanbul Çatalca'da kırmızı ve beyaz et sektöründe sucuk, salam, sosis ve pastırma üretim yapan piyasa ismi Polonez olan Trakya Et ve Süt Ürünleri'nde çalışan ve sadece sendika üyesi olduğu için ezilen, işten çıkarılan işçilere yaşatılan süreci bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Polonez fabrikasında çalışan arkadaşlarımız, Anayasa'nın tanımış olduğu hakkı kullanarak Tek Gıda-İş sendikasına üye olmuştur. Yasalara uygun olarak sürdürülen bu sendikal örgütlenmeden haberi olan işveren, öncelikle çalışanlar üzerinde baskı uygulamış, sendika üyeliğinden istifaya zorlamış, sendikamızdan istifa etmeyen önce 13 çalışanı kod 46, yani yüz kızartıcı suç işlediklerini iddia ederek 20 Temmuz 2024 tarihinde işten çıkardı. İşveren bu çıkışlardan sonra çalışanların üzerindeki baskıyı daha da artırmış, sendika üyeliğinden istifa etmeyen ve işten kod 46'dan çıkarılan işçi sayısı 146 oldu. Tek Gıda-İş Sendikası, işten çıkarılan 146 kişiyle birlikte 23 Temmuz 2024'ten itibaren 85 gündür fabrikanın kapısının önünde direnişi devam ettirmekte. Tek Gıda-İş Sendikası olarak hak ve adaletten, iş barışından yana olduğumuzu her platformda dile getirerek defalarca Polonez işverenine çağrıda bulunmuş olsak da bugüne kadar işveren tarafından olumlu bir yaklaşım göremedik. Polonez yöneticileri, bugüne kadar iyi niyetli çağrılarımızı görmezden geldi, gelmeye de devam ediyor. İşverenin tavrını bu noktaya taşıması üzerine, sendikamız artık daha aktif ve etkili eylemlerle mücadele etmeye ve tüketimden gelen gücünü kullanmaya karar verdi. Tek Gıda-İş Sendikası olarak Anayasal hakkını kullandığı için işten çıkarılan 146 arkadaşımız işbaşı yaptırılana kadar, halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.