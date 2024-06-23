Şenkaya'da festival coşkusu Kafkas ekibi ve atlı cirit gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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Genel

Şenkaya'da festival coşkusu Kafkas ekibi ve atlı cirit gösterisi nefes kesti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen Kültür Sanat ve Bal Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu. Şirankes piknik alanında düzenlenen festivalde Kafkas ekibi ve atlı cirit gösterisi büyük ilgi gördü. Festivalde ayrıca yöresel bar ekibi ve sanatçıların gösterileriyle katılımcılar doyasıya eğlendi.

23.06.2024 10:16
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Şenkaya'da festival coşkusu

Kafkas ekibi ve atlı cirit gösterisi nefes kesti

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen Kültür Sanat ve Bal Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şirankes piknik alanında düzenlenen 17. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'ne katılım oldukça yoğun oldu. Sarı Çam ağaçlarının içerisinde muhteşem doğa güzelliği olan Şirankes mesire alanına Şenkaya ve çevre ilçelerden gelen insanlarla mesire alanı doldu taştı.

Festivalin açılış konuşmasını Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan yaptı. Ardından Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Çelik Berk'in de katıldığı festival birbirinden renkli etkinliklerle sürdü.

"Hoşgelişler ola Mustafa Kemal Paşa" parçası ile Kafkasyalı Asiler Dans Grubu'nun gösterisi davetlilerce ayakta alkışlandı. Kars cirit ekibi atlarla protokolü selamladıktan sonra cirit oynadı. Şenkaya yöresel bar ekibi festivalde gösteri yaptı. Erzurum bar ekibinin gösterisinin ardından yöresel sanatçıların sahnesiyle katılımcılar doyasıya halay çekip eğlendiler. Cağ kebabı, mangal ve semaverlerin yandığı festivale Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı.

Kaynak: İHA

Erzurum, Şenkaya, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şenkaya'da festival coşkusu Kafkas ekibi ve atlı cirit gösterisi nefes kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şenkaya'da festival coşkusu Kafkas ekibi ve atlı cirit gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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