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SHGM'den 'Boeing 737 MAX 9' açıklaması - Son Dakika
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SHGM'den 'Boeing 737 MAX 9' açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların süreçlerinin Genel Müdürlük talimatlarıyla yönetileceğini belirtti. Uçakların yeniden sefere verilebilmesi için imalatçı Boeing firması tarafından belirlenecek ve FAA tarafından onaylanacak kontrol ve bakım işlemlerinin tamamlanması gerektiği değerlendiriliyor. Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın acil çıkış kapısının kopması sonucu Amerikan Federal Havacılık İdaresi, Boeing tipi uçakların uçuşlarının durdurulması talimatı vermişti. THY de filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı.

SHGM\'den \'Boeing 737 MAX 9\' açıklaması
08.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:08
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SHGM'den 'Boeing 737 MAX 9' açıklaması

İSTANBUL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM), yapılan açıklamada Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların süreçlerinin Genel Müdürlük talimatlarıyla yönetileceğini belirtilerek, "İmalatçı Boeing firmasınca belirlenecek ve FAA tarafından onaylanacak kontrol ve bakım işlemlerinin sonunda uçakların yeniden sefere verilebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkıştan hemen sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından Amerikan Federal Havacılık İdaresi Boeing tipi uçakların yere indirilmesi talimatını vermişti. THY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı. THY filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi. Konuyu titizlikle takip ettiklerini ifade eden FAA yaptığı yeni açıklamada ise, ilk önceliğin halkın güvenliğini sağlamak olduğunu ve bu nedenle uçakları indirdiklerini ifade etti. FAA, uçakların güvende olduklarını kanaat getirene kadar yerde tutulacağını yineledi.

Konuya ilişkin olarak SHGM'den bir açıklama geldi. SHGM'den yapılan açıklamada, "Alaska Havayollarına ait Boeing B737-9S model N704AL tescil işaretli hava aracının 05 Ocak 2024 tarihinde gövdesinin sol tarafında yer alan bir parça kalkıştan bir süre sonra uçaktan koparak ayrılmıştır. Bu hava aracı ile aynı seride üretilen toplam 182 uçak çeşitli operatörlerin filolarında halen hizmet vermektedir. ABD Federal Havacılık İdaresi konu hakkında Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayınlamış ve bu serideki uçakların 'ground' edilmesi ve düzeltici işlem uygulanmaksızın uçuş operasyona verilmemesi gerekliliğini duyurmuştur. İmalatçı Boeing firmasınca belirlenecek ve FAA tarafından onaylanacak kontrol ve/veya bakım işlemleri sonunda uçakların yeniden sefere verilebileceği değerlendirilmektedir. Süreçler Genel Müdürlüğümüzce tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütülmekte olup ülkemiz havayolu işletmelerine ait bahse konu hava araçları ve ülkemiz hava sahasını kullanacak anılan hava araçlarına ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüz talimatları ile yönetilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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