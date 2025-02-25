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Sibirya soğukları besicileri zorluyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkisini sürdüren Sibirya soğukları nedeniyle besiciler büyük zorluk yaşıyor.

Adilcevaz ilçesinde etkili olan olumsuz hava vatandaşları zorluyor. Hayatı adeta durma noktasına getiren dondurucu soğuklar, özellikle besicileri olumsuz etkiliyor. Eksi 20 derecede dışarıda hayvanlarına yem veren Edip Yılmaz isimli besici, bir haftadan fazladır kar yağışı ve don olayı yaşandığını belirterek, "Bu havalardan hayvanlarımız aşırı derecede etkiliyor. Dışarıda hayvanlara yem vermek çok zor" dedi.