Sıcaktan bunalan işçiler kepçeyi havuza çevirdi, Gemlik'te köpekler denize girdi - Son Dakika
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Genel

Sıcaktan bunalan işçiler kepçeyi havuza çevirdi, Gemlik'te köpekler denize girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirerek serinledi. Gemlik ilçesinde ise sıcaktan bunalan köpekler sürü halinde denize girerek serinledi. İşçilerin havuz keyfi ve köpeklerin denize girişi amatör kameralar tarafından kaydedildi.

22.07.2024 23:08
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Sıcaktan bunalan işçiler, kepçeyi havuza çevirdi

Gemlik ilçesinde de köpekler sürü halinde denize girip serinledi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Suyun içinde oturan işçiler, karpuz keyfi yaparak serinledi. Gemlik'te de sıcaktan bunalan köpekler denize girdiler.

İznik ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler 40 derece sıcaktan bunaldı. Çare olarak kepçenin küreğine su dolduran işçiler, havuz keyfi yaptı. Kimisi suyun içinde karpuz yerken, kimisi de su içinde arkadaşına masaj yaptı. İşçiler, kepçeyi havuza çevirerek serinlediği anları amatör kamera ile ölümsüzleştirdi.

Öte yandan Gemlik ilçesinde de sıcaktan bunalan köpek sürüsü, denize girerek serinledi.

Kurşunlu Plajı'nda dolaşan ve sıcaktan bunalan köpekler, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Köpeklerin sürü halinde vatandaş gibi denize girmesini görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sıcaktan bunalan işçiler kepçeyi havuza çevirdi, Gemlik'te köpekler denize girdi - Son Dakika

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