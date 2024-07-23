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Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları ve denizi tercih ediyor

MERSİN - Mersin'de sıcak hava ve nem etkisini sürdürürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için park ve denizlere akın ediyor.

Meteorolojiye göre Mersin'de bugün beklenen hava sıcaklığı 34 derece olurken, hissedilen sıcaklığı ise 43 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Nem oranın da yüzde 79'lara ulaşması beklenen kentte vatandaşlar serinlemek için farklı seçeneklere yöneliyor. Kimileri daha esintili olduğu için sahillerde ağaç gölgelerinde dinlenirken, kimileri de Mezitli plajında denize girerek serinlemeye çalıştı. Sıcak hava ve nemden insanları kadar hayvanlar da etkileniyor. Özellikle plaj kenarlarındaki su birikintilerine giren bazı hayvanlar serinlemeye çalışırken dikkat çekiyor.

"Yapış yapış olduk"

Ankara'dan arkadaşlarıyla Mersin'e geldiklerini belirten Ali Kemal, "Hava sıcaklığı burada 30-35 derece galiba. Ankara'ya göre bayağı bir nem var, yapış yapış olduk. Denize girdik, biraz ferahladık, serinledik. Sahilin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Uğur Berber de "Ankara'dan arkadaşımla beraber geldik. Burada serinlemek istedik. Çünkü ciddi anlamda bir sıcak ve nem var. Şu an plajdayız ama diğer zamanlarda sıcakla baş etmek zorunda kalıyoruz. Şu an serinledik ve plajın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Sudan'dan bir yıl önce Mersin'e geldiğini ifade eden Mişal Abdullah, "Sıcak hava nedeniyle bugün denize serinlemeye geldim. Yaklaşık bir yıldır Mersin'de yaşıyorum. Sahil çok güzel olduğu için ailemle yüzmeye geldik" ifadelerini kullandı.