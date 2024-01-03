Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne kedi için otopsi istendi

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak kedi için otopsi istendi

SİİRT - Siirt 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaş, kedisi için otopsi istedi. Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

2023 yılını geride bırakırken, Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi, günlük bin civarında çağrı alırken yıl bazında 370 bin civarında çağrı aldı. Vatandaşlar, acil durumları yanı sıra kedisi için otopsi istemesi de alınan çağrılar arasında yerini aldı.

112 Çağrı Merkezinin asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Sami Bozkurt, insanların hayati konularda yardım alabilmek için 112'yi aradığını, gereksiz ve asılsız çağrıların risk altındaki vatandaşlara erken müdahale açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

"Bu yüzden 112'yi gerekmedikçe meşgul etmemeleri, ve bu konuda Siirtli vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz" diyen Bozkurt, şöyle konuştu:

"2021 yılının Haziran ayında tüm Acil Çağrı Merkezleri 112 numarasına bağlandı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bir milyon çağrı karşıladık. Aldığımız çağrı sayısı günlük bin civarındadır. 2023 yılı içinde de yaklaşık 370 bin çağrı aldık. Biz bu çağrıları alırken halkımıza hizmet yolunda özellikle bir anlayış içinde bulunuyoruz. Ancak gelen günlük bin çağrının önemli bir kısmı maalesef gereksiz çağrı olarak nitelendirebileceğimiz çağrılardır Onun için halkımızdan özellikle şunu rica ediyoruz. Lütfen sadece acil çağrılar için bizi arayın ki, bizim anlayışımızda her çağrı bir candır."

Gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesini vurgulayan Bozkurt, "Şu ana kadar ilginç çağrılar alabiliyoruz. Maalesef kedisi için otopsi isteyen vatandaşımız dahi oluyor. Tabi ki biz her türlü hizmet için hazırız ama, sadece acil çağırırlar lütfen" dedi.