Sincan Belediyesi'nden 'Afet Bilinçlendirme' Eğitimi

Sincan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nden, 'Afet Bilinçlendirme' eğitimi

ANKARA - Sincan Belediyesi 6 Şubat Depreminin 2'inci yılı nedeniyle Sincan Anadolu Lisesi'nde Afet Bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Sincan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Asrın Felaketi 6 Şubat Depreminin 2'inci yılı nedeniyle Sincan Anadolu Lisesi'nde Afet Bilinçlendirme toplantısı kapsamında öğrencilere 'Deprem' eğitimi verdi. Etkinliğe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve öğrenciler katıldı.

"Günde 10 bin civarında yemek verdiğimiz günler oldu, her gün."

Deprem zamanı 3 gün içerisinde 103 tır yardım topladıklarını belirten Ercan, "Zaten ilk günler ekip araçlarımız, bütün teknik elemanlar, arama kurtarma ekiplerimiz herkes seferber oldu. Mühendisi, işçisi, temizlik elemanı. 4 ay günde üç öğün yemek çıkarmaya devam ettik. Günde 10 bin civarında yemek verdiğimiz günler oldu, her gün. İlk konteyner kenti hazırlayan kurum Sincan Belediye'ydi orda. Allah'da bize yardım etti, çok erken davrandık. Hemen altyapısını, üstyapısını, içinin mobilyasına kadar her şeyini çok kısa bir süre içerisinde, daha bir ay tamamlanmamıştı ve biz konteyner kentimize geçirmiştik. Adıyaman merkezde çok kısa bir süre içerisinde, yanılmıyorsam 70 civarında dükkanın olduğu çevre düzenlemesinin, peyzajın olduğu, her şeyin olduğu bir çarşı hizmete açtık" ifadelerini kullandı.

"Sincan o gün, her zaman olduğu gibi böyle zor zamanlarda bir kez daha o kenetlenmenin dayanışmanın örneğini vermişti."

Ercan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarına sabır niyaz etti.

Sincan ilçesinin her zaman olduğu gibi deprem zamanı bir kez daha o kenetlenmenin dayanışmanın örneğini verdiğini aktaran Ercan, "Bir kez daha sizin nezdinde, tüm 'Sincanlı gençlere özellikle' çok destek oldu" diye konuştu.