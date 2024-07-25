Sincik'te organik bal hasadı başladı

Genel

Bir halay vakası daha! 3\'ü gözaltına alındı, 4 kişi her yerde aranıyor

Sincik'te bal hasadı başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başladı.

Sincik ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden polen toplayarak arılar tarafından yapılan balların hasadını yapıyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli yere sahip olan Sincik ilçesinde arıcılar organik bal üretmek için çalışıyor. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Türkdağı eteklerine arı kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya başladı. Temmuz ayı son haftası itibariyle bal hasadının başladığını belirten arıcılar, bu yıl geçtiğimiz yıla göre bal hasadının daha iyi olduğunu belirtti.

30 yıldır arıcılık yaptığını belirten Abuzer Önder, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre hasadınız daha iyi tabii önceki yıllarda daha iyi olmuştu. Bizim balımız geven çiçeği ve yaylalarımızda yetişen birçok bitkinin çiçeğinden oluşuyor. Biz arılarımıza kesinlikle bal sezonunda şeker vermiyoruz. Balımız organiktir insanlar gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler" diye konuştu.