Sincik'te organik bal hasadı başladı - Son Dakika
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Sincik'te organik bal hasadı başladı

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı. Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli bir yere sahip olan Sincik ilçesinde arıcılar, doğal bitki örtüsüyle kaplı Türkdağı eteklerine arı kovanlarını bırakarak çeşitli çiçeklerden polen topluyor ve organik bal üretimi yapıyor. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre bal hasadının daha iyi olduğu belirtilirken, arıcılar balın organik olduğunu ve insanlar tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı.

25.07.2024 16:44
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Sincik'te bal hasadı başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başladı.

Sincik ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden polen toplayarak arılar tarafından yapılan balların hasadını yapıyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli yere sahip olan Sincik ilçesinde arıcılar organik bal üretmek için çalışıyor. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Türkdağı eteklerine arı kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya başladı. Temmuz ayı son haftası itibariyle bal hasadının başladığını belirten arıcılar, bu yıl geçtiğimiz yıla göre bal hasadının daha iyi olduğunu belirtti.

30 yıldır arıcılık yaptığını belirten Abuzer Önder, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre hasadınız daha iyi tabii önceki yıllarda daha iyi olmuştu. Bizim balımız geven çiçeği ve yaylalarımızda yetişen birçok bitkinin çiçeğinden oluşuyor. Biz arılarımıza kesinlikle bal sezonunda şeker vermiyoruz. Balımız organiktir insanlar gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sincik'te organik bal hasadı başladı - Son Dakika

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