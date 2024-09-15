SIPER Ürün-2 Test Atışı Başarıyla Gerçekleşti

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SSB: "Siper Ürün-2'nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü 'Siper Ürün-2' sistemi, atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C sözleşmesi kapsamında; Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye'nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, milli ve yerli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezinde gerçekleştirilen atışlı testte; Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve Siper Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.

Gerçekleşen Test Atışı kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi ile, Bölge Hava Savunması kapsamında Stratejik Tesislerin düşman taarruzlarına karşı Uzun Menzilde ve Dağıtık Mimaride Hava Savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış Testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. "

Siper Projesi kapsamında Siper Ürün-1 Sisteminin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak 2024 yılı sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor.

"Siper Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri"

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma Füzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Uzun Menzil, Yüksek İrtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti

Zorlu şartlarda görev yapabilme

Üst komuta ile Taktik Veri Linkleri aracılığı ile bağlantı

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme