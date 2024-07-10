Sirkeci Garı'nda 'Yüzyıllık Emanet' Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Sirkeci Garı'nda 'Yüzyıllık Emanet' Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Sirkeci Garı'nda açılan 'Yüzyıllık Emanet' sergisi, Kızılay arşivinde bulunan esir mektuplarıyla geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Sergi, 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektubu ziyaretçilere sunuyor. Mektuplar, esaret hayatı ve vatan savunmasıyla geçen yaşam mücadelesini anlatıyor. Sergi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor ve 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

10.07.2024 16:36
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Sirkeci Garı'nda açılan 'Yüzyıllık Emanet' sergisine yoğun ilgi

Kızılay arşivinde çıkan esir mektupları, geçmişten geleceğe ışık tutuyor

İSTANBUL - Sirkeci Garı'nda 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektup Kızılay arşivinden çıkarılarak ziyaretçilere sunuldu. Esaret ve vatan savunmasıyla geçen yaşam mücadelesi, "Yüzyıllık Emanet" sergisiyle ziyaretçilere dönemin ruhunu hissettirdi.

TRT ve Kızılay'ın iş birliğiyle "Yüzyıllık Emanet" sergisi hazırlandı. 100 yıl önce yaşanan Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere dünya tarihinin en yıkıcı savaşlarında esir düşen Türk askerlerinin yazdığı 25 bin adet mektup Sirkeci Garı'nda ziyaretçilere sunuldu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mektuplar, özlemlerin ve zorlu mücadelelerin hikayesini anlatıyor. 25 bin mektup, vatanlarından uzakta esaret hayatı yaşayan askerlerin ailelerine, ailelerin de esir düşen yakınlarına ulaştırılması ümidiyle yazdıkları satırlardan oluşuyor.

Mektuplar, savaş anılarını anlatıyor

Sevdiklerine duydukları özlemden, esaretin zorlu koşullarına, savaşın insanlık dışı yüzünden, bir dost selamına duyulan hasrete kadar nice sözler taşıyan ve bir asırdır muhatapları tarafından okunmayı bekleyen mektuplar, "Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi" ile gün yüzüne çıktı. Sergide, esir mektuplarının ve kartlarının yanı sıra, kamp koşullarını, esirlerin günlük yaşamını ve ürettikleri eserleri belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor. Sergi, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Bunları burada ziyaretçilere sunuyoruz"

Sergi hakkında bilgi veren Betül Eke, "Muhafaza edilen 25 bin mektup sergileniyor. 1. Dünya Savaşı, Balkan Harbi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük savaşlardan geriye kalan esirler tarafından yazılmış 25 bin mektup var. Bunları burada ziyaretçilere sunuyoruz. TRT ve KIZILAY işbirliğinde gerçekleştirilen bir sergi bu. Bu 25 bin mektup hepsi dünyanın dört bir yanında esir düşmüş Türk askerlerimize ait mektuplardır. Ziyaretçileri Sirkeci Garı'na geldiklerinde kuş estorasyonu karşılıyor. İçeri girdiklerinde 3 farklı oda tasarladık. Dijital oda, yas odası ve belgesel odası olarak 3 farklı odamız var. Yabancıların ilgisi çok yüksek. İngilizce ve Türkçe içerik olduğu için içerikler kolayca anlaşılabiliyor" cümlelerini kullandı.

"Dedem Kore Gazisi olduğu için böyle tarihi notlar benim ilgimi çekmiştir"

Sergiyi ziyarete gelen Rabia Çalış, "Benim dedem Kore Gazisi olduğu için böyle tarihi notlar benim ilgimi çekmiştir. Burayı da şefim önerdi, gelmişken bakalım dedi. İngilizce yazılanları okudum. Esirler, sevgililerine mektup yazmışlar, sonlarında da kendine iyi bak şeklinde mektup yazmışlar. Duygulu ve güzel şeyler" dedi.

"Beni çok duygulandıran bir durum"

Serpil Karahasan ise, "Dünde haberlerde izlerken gördüm. Buradan geçmem gerektiğini düşündüm. Açıkta olacağını düşünmedim, kapalı bir müzede sergileneceğini düşündüm. Beni çok duygulandıran bir durum. Bu vatanın evladı olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sirkeci Garı'nda 'Yüzyıllık Emanet' Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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