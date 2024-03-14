Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı
ŞIRNAK - Şırnak'ta, trafik kazasında şehit olan polis memuru düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan ve Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der için tören düzenlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, şehidin annesi Serpil ve babası Cesim Der, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yapılan törende şehit polis memuru Fırat Der'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehidin öz geçmişi okunup dua edildi. Şehit polis memuru Fırat Der'in naaşının alana getirildiği sırada annesi Serpil Der oğlunu asker selamıyla karşıladı. Öz geçmişinin okunduğu anda ise anne Serpil Der baygınlık geçirdi. Törende bulunan sağlık ekipleri acılı anneye müdahale etti.
Şehit olan polis memuru Fırat Der'in naaşı memleketi Denizli'ye gönderilmek üzere ambulansa kadar silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında taşındı. Şehidin naaşı memleketine gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü.
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