Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı

Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı Şırnak'ta, trafik kazasında şehit olan polis memuru düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

14.03.2024 19:05  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, trafik kazasında şehit olan polis memuru düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan ve Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der için tören düzenlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, şehidin annesi Serpil ve babası Cesim Der, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan törende şehit polis memuru Fırat Der'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehidin öz geçmişi okunup dua edildi. Şehit polis memuru Fırat Der'in naaşının alana getirildiği sırada annesi Serpil Der oğlunu asker selamıyla karşıladı. Öz geçmişinin okunduğu anda ise anne Serpil Der baygınlık geçirdi. Törende bulunan sağlık ekipleri acılı anneye müdahale etti.

Şehit olan polis memuru Fırat Der'in naaşı memleketi Denizli'ye gönderilmek üzere ambulansa kadar silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında taşındı. Şehidin naaşı memleketine gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    04 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

  • Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı
    04 Mar Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı

    Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, kişilerde sosyal ağ kullanımından uzaklaşmaya yönelik işaretler tespit edildi. Araştırma neticesinde illerin sosyal ağ yorgunluğu açıklandı. En az sosyal ağ yorgunluğu yaşayan şehir Erzincan.

  • Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı
    04 Mar Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı

    Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

  • Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek
    04 Mar Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekeceği öne sürüldü. Kulis bilgisi büyük ses getirirken Yeniden Refah'tan iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.


20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
20:00 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11'ler belli oldu
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:08 Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 20:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak şehidi silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement