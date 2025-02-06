Şırnak'ta Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

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Depremde hayatını kaybedenler anıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Dengbej Evi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterimde, deprem sürecinde yaşanan acılar, arama kurtarma çalışmaları ve devletin afet bölgesine yönelik çalışmaları anlatıldı.

Burada konuşan Vali Birol Ekici, ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduğunu belirterek, AFAD'ın dünya çapında bu konuda tecrübe kazanmış olarak gördüğünü söyledi. AFAD'ın ilk andan itibaren ne yapılması gerektiğini kendilerine anlattığını aktaran Ekici, "Bize yol gösterdi. Yaşadığımız zorluklarda hep bize tavsiyede bulundu. Yakınlarını kaybedenlerin durumlarını hiçbir zaman unutmuyorum. Depremde ilk gün bir sürü zorluk yaşıyorsunuz. Kırıcınız var bir küçük aletiniz eksik oluyor. Çekiciniz var, keskiniz yok. Jeneratörünüz var, mazotunuz yok. Bu tür eksiklikle sürekli sorun haline geliyor. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Vatandaşlarımız çok hayırsever, çok vatansever. Elinde ne varsa paylaşmak istiyor. Oyuncağı varsa paylaşmak istiyor, kıyafeti varsa paylaşmak istiyor" dedi.

Gaziantep'lilerin her zaman Şırnak'a şükranlarını ilettiğini dile getiren Ekici, "12 Şubat'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuk tiyatrosu gönderiyor. Başkanımızla gidip teklif ettiğimiz zaman, çocuklarımıza bir tiyatro göndermelerini söylediğimiz zaman, 'nerede oynayacağız' dediler. Merkez'de Cizre'de dediğimizde, 'olmaz' dediler. İdil'de oynayacağız. 'Çünkü İdil'in korucularını unutmadık' dediler. İşte o şükran ifadesi olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tiyatrosu bugün buraya geliyor. O şükranın ifadesi olarak Şırnak Sokağı orada kuruluyor. Şırnak'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.