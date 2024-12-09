Şırnaklı Genç için Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Şırnaklı Genç için Yardım Kampanyası Başlatıldı

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İHA'nın haberi sonrası, 23 yaşındaki Muhammed Akdoğan ve kız kardeşi için yardım kampanyası açıldı.

09.12.2024 12:10
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İHA'nın haberi ses getirdi, Şırnaklı genç için valilik oluru ile yardım kampanyası başlatıldı

Kız kardeşi ile yaşama hayali kuran Şırnaklı gence yardım eli uzatıldı

ŞIRNAK - İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber ses getirdi. 13 yaşındaki kız kardeşi ile aynı evde yaşamak için mücadele eden ve üvey ağabeyleri tarafından dışlanan 23 yaşındaki Şırnaklı genç için valilik olurlu yardım kampanyası başlatıldı.

Şırnak merkez Dicle Mahallesinde ailesinden kalan ahıra benzeyen evde ikamet eden Muhammed Akdoğan (23), Cizre'de bir ailenin yanında kalan 13 yaşındaki kız kardeşi ile yaşayabilmek için mücadele veriyor. İHA muhabirlerinin yaptığı haber sonrası Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği, genç Muhammed ve kız kardeşinin birlikte yaşayabilmeleri için harekete geçti. Akdoğan kardeşler için yardım kampanyası başlatmak istediklerini Şırnak Valiliğine bildiren dernek başkanı Fatma Bişenk Acar, yardım kampanyası için gerekli resmi işlemlerin tamamlandığını belirtti. Dernek yöneticileri ile birlikte Muhammed Akdoğan'ın ahıra benzeyen evinde inceleme yapan Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği Başkanı Fatma Bişenk Acar, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Acar, "Muhammed kardeşimizin yaptığı ev çağrısı yardımı ile biz kendisinin evine geldik, gezdik, gördük. Gerçekten hiçbir insan oğlunun yaşayamayacağı kadar kötü durumda. Kendisinin hem anne hem de babası hayatta olmadığından dolayı, şuanda bir otelde çalışıyor sadece. O para ile de hiçbir şekilde yaşamını idame edemeyeceğinden kaynaklı yardım kampanyası başlattık. Bir kız kardeşi var. Kız kardeşi de şuanda Cizre'de bir ailemizin yanında ikamet ediyor. Bize ulaştıktan sonra, bizler resmi evraklarımızı valilik oluru alarak Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği adına yardım kampanyası başlattık" dedi.

Evin onarımı için destek beklediklerini belirten Acar, "İnşallah hep beraber hem güzel bir yuvanın kurtarılması hem de tekrar aile birliğinin bir araya gelmesi için katkıda bulunacağız. Sonuna kadar da bu evin ilk ve son halini sizlerle paylaşıp üstümüze düşeni yapacağız. Şimdiden destek verecek olan bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Destek vermek isteyenlerin Şırnak Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği adına Ziraat Bankasında açılan hesaba bağış yapabilecekleri, ayrıca yardım kampanyasından sorumlu dernek yöneticisi Leyla Acar ile de görüşebilecekleri belirtildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Şırnak, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Şırnaklı Genç için Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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