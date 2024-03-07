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Sis Adıyaman'ı etkisi altına aldı

Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Adıyaman- Gölbaşı karayolu üzerinde yolculuk yapan kimi sürücü sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Oldukça etkili olan sis nedeniyle Adıyaman-Gölbaşı karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle İstanbul-Adıyaman ve Ankara-Adıyaman uçak seferleri de iptal edilmek zorunda kaldı. Yoğun sis kentte devam ediyor.