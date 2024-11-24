Sivas'ta Mahsur Kalan Sürü Kurtarıldı

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Mahsur kalan sürüyü özel idaresi ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsünün imdadına özel idaresi ekipleri yetişti.

Sivas'ta gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kırsalda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsünün imdadına özel idaresi ekipleri yetişti. Yağan kordan dolayı ilçe merkezine inmekte güçlük çeken ekipler 112'yi arayarak yardım istedi. İlçe özel idaresi ekipleri kısa sürede kapanan yolları açarak çoban sürünün zayiatsız ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.