Sivas'tan 'Bir Öğretmenin İzinde' Filmi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sivas'tan 'Bir Öğretmenin İzinde' Filmi

Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Elif öğretmenin hikayesini anlatan kısa film yayınladı.

24.11.2024 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valiliği'nden 'Bir Öğretmenin İzinde' adlı kısa film

SİVAS - Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Bir Öğretmenin İzinde' adlı bir kısa film yayınladı.

Filmde, 1998 yılında Sivas'ın Çelebiler köyüne atanan genç öğretmen Elif'in hikayesini anlatıldı. Elif öğretmen, köydeki öğrenciler üzerinde büyük bir etki bırakır ve özellikle Melike adlı bir öğrencisine ilham olur. Melike, öğretmeninin izinden giderek kendisi de öğretmenlik mesleğini seçer. Duygu dolu filmde, Elif öğretmen emekli olduktan yıllar sonra, 2024 yılında torununu okula götürdüğünde bir sürprizle karşılaşır. Torununun öğretmeni olarak karşısında Melike'yi bulan Elif öğretmen, yıllar önce Melike'ye hediye ettiği beyaz toka sayesinde öğrencisini tanır.

Bu buluşma, izleyenlere nostaljik ve anlamlı anlar yaşattı. Film öğretmenliğin gücünü ve gelecek nesillere olan etkisini gözler önüne serdi.

Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayarak geleceğin mimarı olan öğretmenlerin değerini bir kez daha hatırlattı.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın yönetmenliğinde her aşamasını müdürlük personelinin hazırladığı çalışmada öğretmenler, köy halkı ve valilik personeli de oyuncu kadroda yer aldı.

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Sivas Valiliği, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Genel Sivas'tan 'Bir Öğretmenin İzinde' Filmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 01:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'tan 'Bir Öğretmenin İzinde' Filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.