Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde anma programı - Son Dakika
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Genel

Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde anma programı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü şehitler için Fatiha okunarak kutlandı. Yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, hain kalkışmanın millet karşısında diz çöktüğünü ve bundan sonra da milletin aynı şekilde çıkacağını belirtti.

16.07.2024 21:40
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Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde anma programı

İSTANBUL - 15 Temmuz gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı Sultangazi, yine dimdik ayakta olduğunu gösterdi. Sultangazi Belediyesi'nce hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen programa katılan yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nı doldurdu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde şehit ve gaziler tüm yurtta olduğu gibi Sultangazi'de de anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nı dolduran yüzlerce Sultangazili, ellerinde bayraklarla hain darbe girişimine ve demokrasiye yönelik saldırılara karşı tepkilerini ortaya koydu. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan Sultangazililer, ellerinde bayrakları, dillerinde tekbirlerle bir kez daha kararlılıklarını gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için Fatiha'lar okundu. Daha sonra Mehter ekibi tarafından meydanı dolduranlara güzel bir konser verildi. Konser sırasında Sultangazililer, "15 Temmuz'u Unutmadık, Unutmayacağız" sloganlarıyla yeniden darbecileri lanetledi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, programda yaptığı konuşmada "15 Temmuz'da bütün insanlarımız sokak meydan havalimanı ne varsa tankların tüfeklerin önüne durdu ve ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıktı" dedi.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "8 yıl önce olduğu gibi milletin haykırdığı o hain kalkışmaya karşı dik duran ve biz buradayız diyen o hain kalkışmanın millet karşısında diz çöktüğü 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Rabbim bir daha böyle zamanlar yaşatmasın, ama hainler şunu bilsin artık devran döndü, 15 Temmuz'da nasıl millet bu hain kalkışma karşısında vatana devlete ve kendisine sahip çıktıysa bundan sonrada aynı şekilde çıkacaktır. Bizler de feraset sahibi olmalıyız ve her şeye karşı uyanık olmalıyız. Hiçbir şey bitti diye düşünmemeliyiz. Hainleri her zaman kendi başlarına yalnız bırakmalıyız. O gün 15 Temmuz'da Türkiye'nin her yerinde insanlar yanlarında çocuklarıyla birlikte bu hain kalkışmaya karşı cesaretlerini gösterdiler. Hiç ummadıkları yerden kurşunlar geldi, ama o kurşunlara karşı göğüslerini siper ettiler, şehit oldular, gazi oldular ama bu toprakları terk etmediler hainlere bırakmadılar." diye konuştu.

Sultangazi'deki program, SUBISA 15 Temmuz Özel Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle devam eden program dua, tekbirler ve "15 Temmuz'u Unutmadık, Unutmayacağız" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, 15 Temmuz, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde anma programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde anma programı - Son Dakika
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