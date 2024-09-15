Sultangazi'de 3. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de 3. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi, tatil döneminde düzenlediği 3. toplu sünnet şöleninde 1.200 çocuğa sünnet yaptı. Etkinlikte çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuldu ve katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

15.09.2024 19:13
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Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği 3. toplu sünnet şöleninde bin 200 çocuk sünnet oldu

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, tatili döneminde sünnet ettirdiği bin 200 çocuk için geleneksel hale getirdiği 3. toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölende Burak Sezen'le çocuk programı, bubble show, çocuk mehteranı, tahta bacak, maskotlar ve DJ performansı yer aldı. Şölende çocuklar için ise çeşitli ikramlar da bulunuldu.

Yaz tatili döneminde bin 200 çocuğun sünnetini gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 3. toplu sünnet şölenine ev sahipliği yaptı. Tüm çocukların sünnet kıyafetleri Sultangazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilirken, etkinlik alanında gerçekleşen şölen renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen şölene Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un yanı sıra sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri de katıldı.

"3 sezondur geleneksel olarak devam ediyoruz"

Program hakkında açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'nin geleneksel programlarından birisi olan sünnet şöleni programında kıymetli komşularımla, Sultangazililer ile bir aradayız. 3 sezondur geleneksel olarak devam ediyoruz. 4 bin 200 çocuğumuzun sünnet programını gerçekleştirmiş olduk. Bugün de bin 200 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştirmiş olacağız. Okullar açılmış oldu. Okulların açılması ile beraber sünnet şölenini gerçekleştirdik. Öncesinden sünnet ile ilgili programlarını tamamlamış oluyoruz hastanelerde. Bugün artık bir şölen tadında, eğlence tadında çocuklarımızın eğlenebilecekleri oyun alanlarını kurarak ve aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir program tertip ettik ve sünnet şölenimiz başlamış oldu" diye konuştu.

"Öncü işlerden bir tanesi olan sünnet şölenimiz de çok coşkulu bir şekilde geçiyor"

Yapılan işlerin sosyal belediyecilik kapsamında güçlü işler olduğuna değinen Dursun, "Sosyal belediyecilik kapsamında gençler ile ilgili programlarımız, çocuklar ile ilgili programlarımız yine ihtiyaç sahipleri ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar her daim sosyal belediyeciliğin öncü ilçelerinden bir tanesi Sultangazi Belediyesi. Bu öncü işlerden bir tanesi olan sünnet şölenimiz de çok coşkulu bir şekilde geçiyor. Ben bu güzel programa iştirak eden Sultangazililere gönülden teşekkür ediyorum. Biz onlar için varız, onlar için çalışıyoruz, gayretle çalışıyoruz, Sultangazi'yi eğitimde, kültürel faaliyetlerde ve elbette sportif faaliyetlerde çok güçlü bir şehir olması için gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sünnet şölenimiz de o gayretlerden bir tanesi. Bütün yavrularımızın bahtı açık olsun, yolları açık olsun diyoruz. İnşallah güzel bir gelecekleri olacak, güzel bir hayatları olacak temennimi iletmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Program, çocuklar için hazırlanan birbirinden farklı etkinlikler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de 3. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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