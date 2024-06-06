Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı

Sultangazi'deki kurban satış pazarına giden polis ekipleri, satıcı ve alıcıları sahte para konusunda bilgilendirdi. Ekipler, sahte parayı tespit etmek için basit yöntemler anlattı ve tırnakçılık ve tantana yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca, polisler sahte ve gerçek parada dikkat edilmesi gereken belirgin özellikleri anlattı.

06.06.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı

İSTANBUL - Sultangazi'de kurban satış alanına giden polis ekipleri, kurbanlık satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.

Sultangazi'deki hayvan satış pazarına giden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı. Türk lirasının güvenlik özelliklerinin sıralandığı çalışma çerçevesinde bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemler satıcılara anlatıldı. Kurban satıcılarını sahte para, tırnakçılık ve tantana yöntemlerine karşı bilgilendiren ekipler, ayrıca bir dizi uyarılarda bulundu. Öte yandan, 2 ayrı ekip olarak kurban pazarına gelen polisler, satış yapan çadırları tek tek gezerek sahte ve gerçek parada dikkat edilmesi gereken belirgin özellikleri anlattı. 3 ayrı başlık altında gerçekleşen bilgilendirmede, ekipler öncelikle sahte paraya karşı satıcıların dikkatli olması gerektiğini ve tırnakçılık olarak bilinen eksik para alarak kandırılmamaları konusuna dikkat çekti. Ayrıca, ekipler kalabalık bir grup halinde gelip kavga çıkartarak satıcının dikkatini dağıtma yöntemiyle paraların çalınması anlamına gelen tantana yöntemine de dikkat edilmesi konusunda satıcıları uyardı.

Kurban pazarında satıcılara bilgilendirme yapan polis Cihan Ateş, "İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla kurban satışı yapan vatandaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşamasınlar diye sahte para, tırnakçılık ve tantana yöntemlerinden bahsediyoruz. Elimizde mevcut sahte paralarımız var. Dikkat edilmesi gereken hususlarda var. Sahte paralar pamuk lifinden yapılmadığı için daha kalındır. Aynı zamanda holografik şerit üst kısımda bulunan rakamı kapatırsa sahte olduğunun bir örneğidir. Gerçek parada baktığımızda holografik şerit rakamı kapatmamış. Sahte paralarda emniyet şeridi hiç yoktur. Gerçek parada ortada emniyet şeridi mevcuttur. Aynı zamanda esnaflara bahsettiğimiz tantana ve tırnakçılık yöntemi var. 15-20 kişi gelerek vatandaşımızın para saymasını engelliyorlar. O aşamada da miktar yüklü olduğu için 200 veya 300 bin. Orada eksik para veriyorlar. 200 yerine 150 bin veriyorlar. Kurban satışı yapan esnafımızın para saymasını engelleyerek mağdur ediyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Kurban, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerimiz ve istikrarımız güçleniyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerimiz ve istikrarımız güçleniyor
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement