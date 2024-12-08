Suriye'de Esad Rejiminin Son Bulmasıyla Baklava İkramı

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Konya'da Esad rejiminin son bulması sebebiyle baklava ikramı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde Suriye'de Esad rejiminin son bulmasının ardından Suriyeliler tarafından baklava dağıtıldı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük sevinç ile karşılandı. Kulu ilçesinde Konya - Ankara Kara yolunda bulunan kırmızı ışıkta Suriyeliler tarafından araç sürücülerine baklava ikramında bulunuldu. Yakın zamanda Suriye'ye geri döneceklerini ifade eden Suriyeliler, kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.