Suriyeli Çocuklar Karnelerini Alıp Dönüyor

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Karnelerini alan Suriyeli çocuklar, aileleriyle birlikte memleket yoluna düştüler

Ragat Hazladi: "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim, çünkü onlar benim daha iyi olmama yardımcı oldular"

Sana Hazladi: "Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim"

HATAY - Hatay'da bulunan sınır kapılarından Suriyelilerin memleketlerine dönüşleri sürüyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla karnesini alan muhacir kardeşler Sana ile Ragat Hazladi, aileleriyle birlikte yıllar memleketlerine döndüler.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler, 61 yıllık bas rejimine son vermişti. Ülkelerinde savaşın son bulmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yeniden ülkeye dönmeye başladılar. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan memleketlerine dönen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor. Okulların sömestr tatiline girmesiyle dönüşlerde artma yaşandı. Türkiye'de 7'nci ve 5 'inci sınıflarının karnelerinde takdirname belgesi kazanan muhacir kardeşler Sana ile Ragat Hazladi, ülkelerine döndükleri için çok mutlu ve heyacanlı olduklarını söyledi.

"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim, çünkü onlar benim daha iyi olmama yardımcı oldular"

7 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ragat Hazladi, "Sınavları yaptık sonra arkadaşlarla eğlendik. Karneyi dün aldık. Suriye'ye dönmek için karneleri almayı bekliyorduk. Takdirname belgesi aldım. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim. Çünkü onlar benim daha iyi olmama yardımcı oldular. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Suriye'de yeni arkadaşlıklar kuracağım ve diğer akrabalarımla daha güzel vakitler geçireceğim. Halep'e gideceğiz. Suriye'den ayrıldığım zaman 5 yaşındaydım ve bu yüzden Halep'i çok hatırlamıyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 7 yıl yaşadım ve çok mutluydum. Büyünce mühendis olmak istiyorum. Çünkü bir şeyler tasarlamayı seviyorum" dedi.

"Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim"

7 yıl sonra ülkesine dönen ve 5'inci sınıfta takdirname belgesi alan Sana Hazladi, "7 yıldır Türkiye'deyim. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Ailemle Suriye'ye gideceğiz. Karne olarak takdirname belgesi aldım. Bu yıl okul güzel ve kolay geçti. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı hepsini özleyeceğim. Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim. En sevdiğim ders matematikti. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum. Esad'ın kaçtığı için çok mutluyum. Suriye'ye gidip okuluma devam edeceğim. Halep'e gideceğiz. Halep'te sağlam evimiz var" ifadelerini kullandı.