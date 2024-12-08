Suriyeliler İzmir'de Sevinç Kutlaması Yaptı

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Suriyeliler İzmir'de kutlama yaptı

İZMİR - Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından İzmir'de bulunan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundu.

Suriye'de Baas rejiminin düşmesi ve yönetimin muhalif gruplar tarafından teslim alınması sonrası ülkenin özgürlüğe kavuşması, İzmir'de yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Ellerine Suriye ve Türk bayraklarını alan gruplar 9 Eylül Meydanı'nda bir araya geldiler. Sevinç gösterisinde bulunan grup, sloganlar atarak kutlama yaptı.