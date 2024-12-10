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Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriyeliler, iç savaş sonrası vatanlarına dönmeye başladı.

10.12.2024 22:26
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Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısında ülkelerine heyecanla dönüyor

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim Salam," Esad köpek birisiydi"

15 yaşında savaştan kaçıp gelen Muhammed Yusuf, " Ülkemi çok özledim, 27 yaşında ülkeme dönüyorum"

11 yaşındaki Fatima," Ülkeme döneceğim için çok mutluyum"

HATAY - Suriye'de iç savaşın bitmesiyle, Suriyeli vatandaşlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan vatanlarına geçmeye devam ediyor.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler Esad Rejimini bitirdi. Savaşın bitmesiyle Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlar sınır kapılarına gelerek vatanlarına dönmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ise Suriyeli vatandaşların ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor.

"Esad köpek birisiydi"

6 yıl önce Idlip'ten savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen İbrahim Salam, "Savaş bitti çok şükür olsun. Ailem ve arkadaşlarım orada ve onlar için mutluyum. Esad köpek birisiydi. Yavşak Esad çok kişiyi öldürdü. Savaş bitti şimdi, biz biraz daha iyiyiz" dedi.

"15 yaşında geldim 27 yaşında dönüyorum"

15 yaşında Lazkiye'den savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Muhammed Yusuf, " Şimdi vatanımıza dönüyoruz. Vatanımız ve ailemiz için ülkemize dönüyoruz. Ülkemi çok özledim. Ben 15 yaşında Türkiye'ye geldim şimdi ise 27 yaşında ülkeme dönüyorum" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Fatima ise," Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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