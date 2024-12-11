Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

Savaş sonrası huzura kavuşan Suriyeliler, Türkiye'den yurtlarına döneceklerini duyurdu.

11.12.2024 23:13
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Suriye'de doğup Türkiye'de büyüyen 10 yaşındaki Himar: "Çok mutluyuz, yeni hayat kuracağız, ev tamir edeceğiz"

14 yaşında vatanından kopup Türkiye'ye sığınan Mustafa Darviş, 28 yaşında ülkesine gitmenin mutluluğu içerisinde, "Allah razı olsun Türkiye'den çok memnunuz" sözlerini söyledi

Suriyeliler Cilvegözü'nden yurtlarına dönüyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye devam ediyor. Suriye'de doğup Türkiye'de büyüyen 10 yaşındaki Himar El Cemal ülkesine döndüğü sırada, "Çok güzel, mutlu güzellik hissediyoruz" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler Esad Rejimini bitirdi. Ülkelerinde huzur ortamının oluşmasıyla Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısından doğdukları topraklara dönmeye devam ediyor.

"Yeni hayat kuracağız, ev tamir edeceğiz"

Suriye'nin Idlip kentinde doğan 10 yaşındaki Himar El Cemal, ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de büyüyen Himar El Cemal, ülkesinde savaşın bitmesiyle ailesiyle yurdunu dönüyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Himar El Cemal, " Çok mutluyuz, gideceğiz Suriye'ye yeni hayat kuracağız, ev tamir edeceğiz. Çok güzel, mutlu güzellik hissediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'den çok memnunuz, savaş bitti Halep'e dönüyorum"

14 yıl önce Halep'ten savaştan kaçarak gelen Mustafa Darviş İstanbul'da kendisine yeni bir hayat kurdu. Ülkesindeki Esad rejiminin yıkılmasıyla tekrardan yurduna dönen Darviş, "Ben Suriye'ye gidiyorum, yeter Türkiye. Allah razı olsun Türkiye'den çok memnunuz. 14 yıl İstanbul'da oturdum çok rahat. Esad çok şükür gitti, Halep'e gidiyorum. Esad yok çok güzel çok tatlı" dedi.

Kaynak: İHA

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