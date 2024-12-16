Suriyelilerin Dönüşünü Bayraklarla Fırsata Çeviriyorlar - Son Dakika
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Genel

Suriyelilerin Dönüşünü Bayraklarla Fırsata Çeviriyorlar

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Hatay'da esnaf, Suriyelilerin dönerken satın aldığı bayraklarla satış yaparak fırsat yaratıyor.

16.12.2024 09:37
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü fırsata çevirip, kilometrelerce uzaktan bayrak satmaya geldiler

HATAY - Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan memleketlerine dönen Suriyeliler, satın aldıkları bayraklarla ülkelerine dönüyorlar. Kahramanmaraş'tan sınır kapısına gelen esnaf, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini bayrak satarak fırsata çevirdi.

27 Kasım'da Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye'deki Suriyeli aileler terörden ve rejimden temizlenen memleketlerine geri dönmeye başladı. Dönüş için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı seçen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Kahramanmaraş esnaflık yapan Sait Görür ve Arif Kaplan, 200 kilometre yol kat ederek bayrak satmak için Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Kapıda 100 ve 200 TL'ye bayrak satan 2 ortak, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini fırsata çevirdi. Yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'den satan aldıkları bayrakları Suriye'ye götürdüler.

"Sınırdan geçmeden Türk bayrağı da satın alıyorlar"

Türk bayrağı ve Suriye'nin yeni bayrağını sattıklarını dile getiren Sait Görür, "Reyhanlı'da bulunan sınır kapısına bayrak satmaya geldik. Suriye'nin yeni bayrağını ve Türk bayrağı satıyoruz. Sınırdan geçmeden Türk bayrağı da satın alıyorlar. Suriyeliler, Türk bayrağı da alıyorlar. Aramızda kardeşlik duygusu olduğu için bu bayrağı satın alıyorlar" dedi.

"Suriyeli kardeşlerimizi bayrak satarak uğurluyoruz"

Bayrak satmak için Kahramanmaraş'tan Cilvegözü'ne geldiklerini ifade eden Arif Kapkan, "Kahramanmaraş'tan Cilvegözü'ne geldik ve bayrak satıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi bayrak satarak uğurluyoruz. Suriye'nin yeni bayrağı ve Türkiye'mizin bayrağı var. Şuan 2 bayraktan da satıyoruz. Bayraklar 100 TL ve 200 TL" dedi.

Satın aldığı bayrağı ülkesine götürdüğünü belirten Ebu Ahmet, "Bayrağı suriye'ye götürüyorum. İdlib'e gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Göçmenler, Cilvegözü, Ekonomi, 3-sayfa, Suriye, Genel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Suriyelilerin Dönüşünü Bayraklarla Fırsata Çeviriyorlar - Son Dakika

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