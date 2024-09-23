Susuz Şelalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Susuz Şelalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Kars'taki 75 metre yükseklikteki Susuz Şelalesi, turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor.

23.09.2024 03:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Susuz şelalesi: Turizme kazandırılmayı bekliyor

75 metre yükseklikten su düşüşüne sahip şelale göz kamaştırıyor

KARS - Son yıllarda doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olan Susuz Şelalesi, turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu eşsiz mekan, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

"Doğanın kalbinde 75 metreden dökülüyor"

Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale, bölgedeki doğal yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor. Yaklaşık 75 metre yükseklikten dökülen şelale her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Kars- Ardahan karayolu güzergahın da bulunan şelale, bölgenin turizme ise yeterince katkı sağlayamıyor. Susuz Şelalesi'nin Kars turizmine aktif bir şekilde kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kültür, Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, "Doğa turizmi açısından Kars geniş bir yelpazeye sahip, doğa turizmi güzelliklerinden biri de Susuz Şelalesi oluyor. Susuz Şelalesi gerçekten bulunduğu konum itibariyle ve doğal çağlayan su güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Özellikle yöre halkı tarafından hem mesire alanları, hem de konum itibariyle çok tercih edilmektedir. Bizim Susuz Şelalesi'ni hem doğa turizmi açısından, hem de kültürel turizm açısından gezi rotalarına bırakabilmemiz amacıyla etrafındaki çalışmaların hızlandırılması ve şelalenin bulunduğu noktada yürüyüş rotalarının oluşturulması, yürüyüş yolarının oluşması ve çevre düzenlemesi yapılması Susuz Şelalesi'nin bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya getirecektir. Özellikle Trekking yürüyüşleri için Kars'ı tercih eden ziyaretçiler, bu bölgeyi de rahatlıkla gezip dolaşıp ve aynı zamanda doğal güzellikleriyle karşılaşacaklardır" dedi.

Öte yandan Susuz Şelalesi'nin turizme tam anlamıyla kazandırılması, yalnızca doğal güzelliklerin korunmasına değil, aynı zamanda yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlayacak. Susuz Şelalesi, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. 75 metre yükseklikten su düşüşüne sahip şelale havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Turizm, Susuz, Genel, Yaşam, Doğa, Kars, Son Dakika

Son Dakika Genel Susuz Şelalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:02 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
10:39 TEM Otoyolu’nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu TEM Otoyolu'nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu
10:28 Ali Koç ve Acun’a öfke kustu Engin Polat’tan 2 kelimelik derbi yorumu Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu
10:12 Benzine okkalı zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak
10:05 Esra Erol’da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu
09:28 Adana’da sokaklar göle döndü Vatandaşlar kayıkla gezdi Adana'da sokaklar göle döndü! Vatandaşlar kayıkla gezdi
09:27 Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan’a olay gönderme Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme
09:20 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
08:59 AJet kötü başladı 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 04:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: Susuz Şelalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement