Taksi Şoförlerine 7/24 Lastik Hizmeti

Taksilerde gece lastik patlaması sorun olmaktan çıkıyor

İZMİR - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksici esnafının en büyük problemlerinden biri olan lastik arızalarına artık kalıcı çözüm sunuyor. Gece saatlerinde lastik patlaması, stepne eksikliği ya da açık lastikçi bulamama gibi durumlar, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın bir lastik firmasıyla imzaladığı protokol ile artık sorun olmaktan çıkıyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, özellikle gece saatlerinde lastik patlaması, stepne eksikliği ya da açık lastikçi bulamama gibi sorunlarla ilgili gelen şikayet ve talepler üzerine önemli bir hizmeti daha yürürlüğe koydu. Kahvaltılı istişare toplantısında dile getirilen lastik arızaları konusuna duyarsız kalmayan Erkan Özkan, yapılan değerlendirmelerin ardından bir lastik firmasıyla protokol imzaladı. Erkan Özkan, "Her arkadaşımız her koşulda kendi lastiğini değiştiremeyebilir. Stepnesi olmayabilir. Gece açık lastikçi bulmak ise tam bir muamma. Bu nedenle esnafımız artık imzaladığımız protokol sayesinde 7/24 yardım alabilecek" dedi."7/24 gezici hizmet verilecek"Taksici esnafının zaman olarak nerede ve hangi konumda lastiğinin patlayacağının bilinemeyeceğini söyleyen Özkan, "Bizim taksici esnafımız, 7/24 ve 365 gün faal olan bir sektördür. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir yerde ve zamanda arkadaşlarımızın lastiğinde bir sorun yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla odamız ile bir firma arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma gereği 7/24 gezici hizmet veren, lastik söküm, takma ve tamir işi yapan bir servis ile esnafımız için protokol imzalandı. Esnafımız, böyle bir durumla karşılaştığında oda haber merkezimizi arayarak adresini bildiriyor. Bu uygulama, İzmir'in merkezi ve ana arterler için geçerli. Belli noktalar belirledik. Bu çember içinde kalan üyelerimizi bu firmayla bir araya getirerek oda haber merkezimiz aracılığıyla sorunlarını çözüyoruz. Fiyat tarifelerini de belirledik. Gündüz ayrı bir fiyat uygulaması, gece belli bir saatten sonra ise farklı bir fiyat uygulaması geçerli. Bu rakamlar, esnafımızı rahatsız etmeyecek ve onlara katkı sağlayacak düzeyde belirlendi. Böylece esnafımızın işlerini duraksamadan çözüp çalışmalarına devam etmelerini sağladık. Biliyorsunuz, lastik arızaları bazen bijonların kilitlenmesine veya kesilmesine neden olabiliyor. Bijonlar açılamayabiliyor. Araç arızalanabiliyor. Esnafımız, bagajdaki stepneyi değiştirmeye çalışırken stepnenin havasız olduğunu ya da patlak olduğunu fark etmeyebiliyor. Gece saatlerinde böyle bir durum yaşandığında, sabaha kadar beklemek zorunda kalabiliyorlar. Biz, bu sorunu ortadan kaldırmak için gezici bir servisle anlaşma yaptık. Odamız bünyesinde bir sözleşme imzaladık. Bu durumda kalan esnafımız, oda haber merkezimizi aradığında kendisine bu servis yönlendiriliyor. Tıpkı çekici hizmetlerinde olduğu gibi bu hizmeti de aynı sistemle yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi."Esnafımızla kahvaltılarda bir araya geldik"Zaman zaman gereksiz görüldüğü iddia edilen kahvaltı istişare toplantılarının, aslında sahaya dokunan kararların temelini oluşturduğunu vurgulayan Özkan, "Ben yapı olarak ister olumlu ister olumsuz eleştirilere açık bir insanım. Çünkü her eleştiriden bir sonuç çıkar. Olumsuz eleştirilerdeki eksiklikleri tespit edip onları onarma imkanı bulabiliyorsunuz. Olumlu eleştirileri ise alıp fayda sağlayacak bir yöne çevirebiliyorsunuz. Göreve başladığımızdan bu yana bölgesel toplantılar yaptık. Esnafımızla kahvaltılarda bir araya geldik. Bu toplantıların amacı, istişare yaparak eksiklerimizi belirlemek ve oda bünyesinde, kanunlar ve yetki çerçevemiz doğrultusunda neler yapabileceğimizi konuşmaktı. Bu toplantılardan birinde, bir arkadaşımız bir öneride bulundu. Biz de bu öneriyi oda yönetimi olarak değerlendirdik. Esnafımıza fayda sağlayacağını gördük ve bu yönde bir adım attık. Zaten biz üyelerimize 7/24 çekici hizmeti veriyoruz. Buna benzer şekilde, gezici lastik hizmeti sunan bir firmayla da esnafımızı buluşturacağız. Bugün itibarıyla bu hizmetimize başlamış bulunuyoruz" sözlerini aktardı.