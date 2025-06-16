Taksi Şoförlerine 7/24 Lastik Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Taksi Şoförlerine 7/24 Lastik Hizmeti

Taksi Şoförlerine 7/24 Lastik Hizmeti
16.06.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de taksici esnafı, lastik arızalarına 7/24 çözüm bulacak gezici hizmete kavuştu.

Taksilerde gece lastik patlaması sorun olmaktan çıkıyor
İZMİR - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksici esnafının en büyük problemlerinden biri olan lastik arızalarına artık kalıcı çözüm sunuyor. Gece saatlerinde lastik patlaması, stepne eksikliği ya da açık lastikçi bulamama gibi durumlar, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın bir lastik firmasıyla imzaladığı protokol ile artık sorun olmaktan çıkıyor.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, özellikle gece saatlerinde lastik patlaması, stepne eksikliği ya da açık lastikçi bulamama gibi sorunlarla ilgili gelen şikayet ve talepler üzerine önemli bir hizmeti daha yürürlüğe koydu. Kahvaltılı istişare toplantısında dile getirilen lastik arızaları konusuna duyarsız kalmayan Erkan Özkan, yapılan değerlendirmelerin ardından bir lastik firmasıyla protokol imzaladı. Erkan Özkan, "Her arkadaşımız her koşulda kendi lastiğini değiştiremeyebilir. Stepnesi olmayabilir. Gece açık lastikçi bulmak ise tam bir muamma. Bu nedenle esnafımız artık imzaladığımız protokol sayesinde 7/24 yardım alabilecek" dedi."7/24 gezici hizmet verilecek"Taksici esnafının zaman olarak nerede ve hangi konumda lastiğinin patlayacağının bilinemeyeceğini söyleyen Özkan, "Bizim taksici esnafımız, 7/24 ve 365 gün faal olan bir sektördür. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir yerde ve zamanda arkadaşlarımızın lastiğinde bir sorun yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla odamız ile bir firma arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma gereği 7/24 gezici hizmet veren, lastik söküm, takma ve tamir işi yapan bir servis ile esnafımız için protokol imzalandı. Esnafımız, böyle bir durumla karşılaştığında oda haber merkezimizi arayarak adresini bildiriyor. Bu uygulama, İzmir'in merkezi ve ana arterler için geçerli. Belli noktalar belirledik. Bu çember içinde kalan üyelerimizi bu firmayla bir araya getirerek oda haber merkezimiz aracılığıyla sorunlarını çözüyoruz. Fiyat tarifelerini de belirledik. Gündüz ayrı bir fiyat uygulaması, gece belli bir saatten sonra ise farklı bir fiyat uygulaması geçerli. Bu rakamlar, esnafımızı rahatsız etmeyecek ve onlara katkı sağlayacak düzeyde belirlendi. Böylece esnafımızın işlerini duraksamadan çözüp çalışmalarına devam etmelerini sağladık. Biliyorsunuz, lastik arızaları bazen bijonların kilitlenmesine veya kesilmesine neden olabiliyor. Bijonlar açılamayabiliyor. Araç arızalanabiliyor. Esnafımız, bagajdaki stepneyi değiştirmeye çalışırken stepnenin havasız olduğunu ya da patlak olduğunu fark etmeyebiliyor. Gece saatlerinde böyle bir durum yaşandığında, sabaha kadar beklemek zorunda kalabiliyorlar. Biz, bu sorunu ortadan kaldırmak için gezici bir servisle anlaşma yaptık. Odamız bünyesinde bir sözleşme imzaladık. Bu durumda kalan esnafımız, oda haber merkezimizi aradığında kendisine bu servis yönlendiriliyor. Tıpkı çekici hizmetlerinde olduğu gibi bu hizmeti de aynı sistemle yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi."Esnafımızla kahvaltılarda bir araya geldik"Zaman zaman gereksiz görüldüğü iddia edilen kahvaltı istişare toplantılarının, aslında sahaya dokunan kararların temelini oluşturduğunu vurgulayan Özkan, "Ben yapı olarak ister olumlu ister olumsuz eleştirilere açık bir insanım. Çünkü her eleştiriden bir sonuç çıkar. Olumsuz eleştirilerdeki eksiklikleri tespit edip onları onarma imkanı bulabiliyorsunuz. Olumlu eleştirileri ise alıp fayda sağlayacak bir yöne çevirebiliyorsunuz. Göreve başladığımızdan bu yana bölgesel toplantılar yaptık. Esnafımızla kahvaltılarda bir araya geldik. Bu toplantıların amacı, istişare yaparak eksiklerimizi belirlemek ve oda bünyesinde, kanunlar ve yetki çerçevemiz doğrultusunda neler yapabileceğimizi konuşmaktı. Bu toplantılardan birinde, bir arkadaşımız bir öneride bulundu. Biz de bu öneriyi oda yönetimi olarak değerlendirdik. Esnafımıza fayda sağlayacağını gördük ve bu yönde bir adım attık. Zaten biz üyelerimize 7/24 çekici hizmeti veriyoruz. Buna benzer şekilde, gezici lastik hizmeti sunan bir firmayla da esnafımızı buluşturacağız. Bugün itibarıyla bu hizmetimize başlamış bulunuyoruz" sözlerini aktardı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, trafik, Ulaşım, İzmir, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksi Şoförlerine 7/24 Lastik Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:53
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı İşte konuşulan rakam
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:18:47. #7.13#
SON DAKİKA: Taksi Şoförlerine 7/24 Lastik Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.