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Taksim'de sağanak yağış: Yağmurdan kartonla korundu

İSTANBUL - İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kişi ıslanmamak için kartonla korunmaya çalıştı.

İstanbul'da bunaltan sıcakların ardından son günlerde etkisini sürdüren yağmur, bu sabah saatlerinde de devam etti. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmur sabah saatlerinde yollara düşen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir kişi kartonu üzerine örterek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise duraklarda yağmurun dinmesini bekledi.