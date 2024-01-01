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Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar yeni yılı kutladı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar yeni yılı kutladı

İstanbul'da yeni yıla bazı vatandaşlar, sokakta girdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlar yeni yılı kutlarken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. 2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'i gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı\'na gelen vatandaşlar yeni yılı kutladı
01.01.2024 - 23:16,
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Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar yeni yılı kutladı

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlar yeni yılı kutlarken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da yeni yıla bazı vatandaşlar, sokakta girdi. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu. 2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'i gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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