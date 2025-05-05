Talas Belediyesi TEKNOFEST Takımı'na Coşkulu Karşılama

TEKNOFEST şampiyonlarına coşkulu karşılama

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın:

" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan TEKNOFEST bu sefer dünya ve Türkiye açısından çok anlamlıydı"

KAYSERİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST 2025 KKTC'de Türkiye birincisi olan Talas Belediyesi TEKNOFEST Takımı, Kayseri'de coşku ile karşılandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST 2025 KKTC'de Kayseri'den katılan Talas Belediyesi TEKNOFEST Takımı, 670 bin proje içerisinde ilkokul düzeyinde birincilik, ortaokul düzeyinde onunculuk, lise takımı ise TEKNOFEST'te 17. TÜBİTAK yarışmalarında ise 3. olarak olarak büyük başarı elde etti. Dereceye giren takım Kayseri Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile kente döndü. Düzenlenen karşılama programına Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve yarışmaya katılan öğrencilerin aileleri katıldı.

Karşılamada açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan TEKNOFEST bu sefer dünya ve Türkiye açısından çok anlamlıydı. Bizim açımızdan da daha bir anlamlı oldu. Çünkü Talas İnovasyon Merkezi'nde yetişen çocuklarımız Türkiye birinciliği aldılar. Yaklaşık 568 bin projenin içerisinde Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. İnovasyon merkezimiz 2 yıldan beri görev yapıyor ve yetenekli öğrencileri teknik bilişimle bir araya getirip çalışmalar yaptı. Bu sonuç bizi çok onurlandırdı. Aynı zamanda ortaokul seviyesindeki 600 bin civarındaki projelerde 10'uncu olduk. O da ayrı bir mutluluk. Liseler arası derecelendirmelerde de 17'inci olduk. Onda da a 568 bin ayrı proje vardı. O da bizi çok mutlu etti. Bizim çocuklarımız dünyadaki bütün çocuklardan daha fazla yeteneğe ve teknik bilimlere yatkınlar. Kafaları daha çok çalışıyor. Buna inandık. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması da Türkiye'nin dünya üzerindeki etkinliğini göstermeye bir kez daha yetti. Çok duyguluyum. Bu ülke bizim. Türkiye'nin geleceği bu çocuklar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, "Mükemmel bir devletin çatısı altında, mükemmel bir vatanda milletimiz yaşıyor. İmkan ve fırsat olduğunda çocuklarımızın, gençlerimizin neler yapabileceğini zaman zaman değişik fırsatlarda görüyoruz. Çok yetenekli ve çok çalışkan çocuklarımız var. Çok başarılı yöneticileri var. TEKNOFEST ülkemizin bu değerlerinin ortaya çıkması için son derece önemli. TEKNOFEST çalışmalarıyla ilgili emeği geçen herkese teşekkür borcumuz var" ifadelerini kullandı.

Karşılamanın ardından üstü açık otobüse alınan yarışmacılar, şehir turu yaparak Talas Belediyesi'ne götürüldü.