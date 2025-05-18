Talas'ta Koyun Irkları Yarıştı: Tarım ve Hayvancılığın Önemi Vurgulandı

Talas'ta ile de France koyun ırkları yarıştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın:

"Dünyada en önemli sektör tarım ve hayvancılık"

KAYSERİ - Talas Belediyesi ve Kayseri ile de France Koyun Yetiştirme ve Üretim Derneği tarafından küçükbaş hayvancılığa dikkat çekmek için festival ve güzellik yarışması düzenlendi.

İlçeye bağlı Reşadiye mahallesinde düzenlenen 'Kayseri ile de France Koyun Irkı Festivali'nde koyunlar 4 kategoride yarıştı. Festivalin açılışında konuşan Kayseri Veteriner Odası Başkanı Akgün Ergül, İç Anadolu'nun küçükbaş hayvancılığa uygun bir bölge olduğunu ifade ederek; "Özellikle çocuklarımızın gıda ile ilgili ihtiyacımızı en iyi alabileceğimiz etlerden biri de kırmızı et. Tabi bunun en büyük ayaklarından biri de koyunculuk sektörü. İç Anadolu'muz da bunun için çok uygun bir bölge. Bu koyun ırkını tanıttıklarından, yapmış olduğu katkılardan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise; "Hükümetimiz tarım ve hayvancılığa çok önem veriyor. İnşallah bu kardeşlerimizin çabaları da memleketimize hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da tarım ve hayvancılığın önemine değinerek; "Dünyada en önemli sektör tarım ve hayvancılık. İnsanın hayatını idame etmesi için tarım ve hayvancılığın ne kadar ehemmiyette olduğunu pandemi ve depremde çok güzel anladık. 6 yıl önce belediyeye başladığımda dedim ki; 'kırsala önem vermeyen şehri yönetemez'. O nedenle ilk önce koyun yıkama banyoluğu yaptık, Kayseri'de ilk oldu. Ayrıca tarımla uğraşanlar için tohum verdik, çok güzel geri dönüşüm aldık. Kendimiz belediye alanında tarım yaptık ve dağıttık. Bu festivalimiz gerçekten çok anlamlı. Buraya katılan herkese, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen güzellik yarışmasında ile de France ırkı koyunlar, 4 ayrı kategoride jürinin önüne çıktı.