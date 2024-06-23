Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Genel

Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı

Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araç yoğunluğundan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi ve trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

23.06.2024 15:31
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Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı

AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araç yoğunluğundan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sandıklı ilçesindeki kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeni ile zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

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