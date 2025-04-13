Tatvan'da Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Tatvan'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.