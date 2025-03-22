Tatvan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Tatvan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Tatvan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırdı.

22.03.2025 01:10
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Tatvan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini arttırırken, Rahva bölgesi ve çevresindeki yüksek noktalar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Rahva mevkiinde araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatvan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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