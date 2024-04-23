TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı. Konak Pier'e demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı. Ayrıca görevliler müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini dair bilgiler aktardı. Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

23.04.2024 20:49  Güncelleme: 20:56
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TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı

İZMİR - TCG Nusret Müze Gemisi İzmir'de ziyarete açıldı. Konak Pier'e demirleyen gemiye ziyaretçiler akın etti.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı. Konak Pier'e demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı. Ayrıca görevliler müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini dair bilgiler aktardı. Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından ise geminin önünde bando konseri verildi.

Çocuklar ilgiyle gezdi

Ailesiyle müze gemiyi ziyarete gelen 14 yaşındaki Defne Avcı, müzenin çok güzel olduğunu belirterek, "İçeride hiç görmediğim şeyler, farklı yazılar vardı. Aşağı doğru görüntüler yansıtılıyordu. Çok beğendim" dedi.

8. sınıf öğrencisi Atakan Demirel de müze gemiyi çok güzel bulduğunu, içeride askerlerin yattığı yerleri ve kayıkların yer aldığı bölümleri gördüğünü belirtti. Demirel ayrıca gemilere ilgisinin olduğunu ve gemi sürmeyi çok istediğini kaydetti.

Turistler de müze gemiye ilgi gösterdi

İran'dan İzmir'e arkadaşlarıyla gelen ve müze gemiyi ziyaret eden turist Saba Sarraf ise "Biz İzmir'i çok ve Atatürk'ü çok seviyoruz. Gezmek için Türkiye'ye geliyoruz. Gemiyi çok beğendik" ifadelerine yer verdi.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de ziyarete açıldı - Son Dakika

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