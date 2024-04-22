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Tekirdağ'da 23 Nisan kutlamaları 6 ülkenin katılımıyla başladı

23 Nisan'a özel 3 bin kişilik kortej

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşünde 6 ülkenin katılımıyla 23 Nisan Kutlamaları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hükümet Caddesi'nde kortej yürüyüşü düzenlendi. Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere 6 ülkeden gelerek Tekirdağ'da toplanan öğrencilerin katılımıyla dev kortej yürüyüşü Hükümet Caddesinde başladı. Yürüyüşe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'da katıldı.

Hükümet Caddesi boyunca 23 Nisan Kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, caddede yürüyüş boyunca toplanan vatandaşlarda yürüyüşü alkışlarla karşıladı. Kortej yürüyüşü Tekirdağ Valiliği meydanında sona ererken burada Başkan Nallar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

23 Nisan Kutlamaları sahil dolgu alanda devam edecek.