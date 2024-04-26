Teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi

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Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda ve ASELSAN'ın destekleriyle gerçekleşen teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisi, savunma sanayiinde çevik dönüşüm teması ile gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sektör temsilcileri ve yetkililer bir araya geldi.

26.04.2024 01:44
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Teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi

ANKARA - Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda ve ASELSAN'ın destekleriyle gerçekleşen teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisi, savunma sanayiinde çevik dönüşüm teması ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kurulan Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen etkinlik, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Karataş, Prof. Dr. İhsan Kaya, Mustafa Murat Şeker, Hüseyin Avşar, SSB Daire Başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımları ile Bilkent Otel'de gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Savunma sanayiimizdeki insan kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından başlattığımız olduğumuz 'Milli Yetkinlik Hamlesi' ile sektörümüzün yeni dönemdeki gelişiminde salt rekabetten ziyade ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızın yetenek, yetkinlik, performans, potansiyel ve kapasite olarak birbirlerini tamamlamalarını hedefliyoruz."

Bu yeni yaklaşımla; verimsizlik, mükerrerlik, yanlış önceliklendirme, yetenek birikmesi, odak kayması, uzmanlık açığı gibi temel problemleri de en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Görgün, "Bu yetkinlik hamlesi ile birlikte; savunma sanayii ekosistemindeki çalışanların, aday çalışanların ve üniversite öğrencilerinin yetenek mimarisi, yetkinlik inşası, uzmanlaşma, kritik deneyim ve beceri transferi konularında geliştirilmesini önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

'Milli Yetkinlik Hamlesi' kapsamında tüm firmalarımızın; stratejik planında beslenen, teknoloji yol haritası ile hizalanan, yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve değişimi yöneten insan kıymetleri fonksiyonlarının oluşturulmasını amaçladıklarını aktaran Görgün, "Bugün tüm yönleriyle ele alacağımız çevik proje yönetim yaklaşımı ve insan kaynakları süreçlerinde çevik yaklaşımlar, bu alanda etkin bir network (iletişim ağı) oluşumunu tetikleyecektir" diye konuştu.

Görgün çalıştay sonrası ortaya konacak olan fikirleri ve saptamaları yakından takip edeceklerini de ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi - Son Dakika

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