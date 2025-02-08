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Ticari Araçlara UTTS Takılacak

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PÜİS Başkanı Okumuş, UTTS'nin sadece ticari araçlara takılacağını ve akaryakıt kalitesinin standardı olduğunu vurguladı.

08.02.2025 13:51
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Türkiye'de 6 milyon 473 bin ticari araca UTTS takılacak

PÜİS Başkanı İmran Okumuş: "Türkiye'nin her yerinde akaryakıt kalitesi aynıdır"

"Piyasayı bozanlara ceza"

"Kimse; 'buranın akaryakıtı iyi, buranın akaryakıtı kötü' diyemez"

KAYSERİ - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş; Ulusal Taşıt Tanıma sistemi cihazlarının sadece ticari araçlara takılacağını söyleyerek, "UTTS sadece ticari araçlara takılacak. Bireysel, şahıs asla yok. Bu sadece piyasayı bozmak için, rantı kaybedenlerin çıkardığı dedikodudur. Ülkemizde 6 milyon 473 bin ticari araç var, bu araçlara UTTS takılacak" dedi.

Kayseri Ticaret Odası tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Meclis toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş; yeni sistem hakkında bilgiler vererek; "Lokal rekabete dava açıyoruz, dağıtım şirketlerine. Bir yerde '18 istasyonun 13 tanesi maliyetin altında satış yapıyorsa bu haksız rekabettir' diye kavram oluştu. Geri adım atmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Rekabet Kurulu'na piyasayı bozanlara dava açma kararımız devam ediyor. 1 Ocak 2025 itibariyle şantiye, fabrika, taş ocağı, maden ocağı, otogarlar, tır garajları ve buna benzer yerler, nerede olursa olsun kendi alanı dışında kullandığı hiçbir araca yakıt dökemez. Verirse ne olur? Veren de cezasını yer, alan da yer. Veren de suçlu, alan da suçlu. UTTS ne demek? Ulusal Taşıt Tanımadan geçmeyen hiçbir belgeye gider yazılamayacak. Tüm lastik tekerlerin tamamı, çöp araçları hariç. Çöp araçları dışında lastikli ve dışarıda seyir yapan araçların tamamı bu sistemden yakıt alacaklar" dedi.

"Türkiye'nin her yerinde akaryakıt kalitesi aynıdır"

Akaryakıt kalitesinin standart olduğunu ancak bazı şirketlerin katkı maddeleri bulunduğunu aktaran Okumuş; "Bu ülkenin her yerinde akaryakıtın kalitesi aynıdır, kalitede en ufak bir sorun yoktur. Sadece bazı şirketlerin katkılı maddeleri vardır, o da istisnadır. Türkiye'nin her yerinde standart tektir, dünyada tektir, Avrupa'da tektir. Onun için kimse 'bunun yakıtı kötü, bununki iyi' diyemez" ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin kullandığı araçlara UTTS takılmayacak"

UTTS'nin vergi kaybının önüne geçeceğinin altını çizen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş; "Çiftçinin kullandığı araçlara UTTS takılmayacak. UTTS sadece ticari araçlara takılacak. Bireysel, şahıs asla yok. Bu sadece piyasayı bozmak, rantı kaybedenlerin çıkardığı dedikodudur. Ülkemizde 6 milyon 473 bin ticari araç var, 29 milyon da araç var. Sadece yaklaşık 6 milyon 500 bin araca UTTS takılacak. Bunu net söylüyorum. UTTS aynı zamanda TTS'yi de içine alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgi aktaracak. 1 kuruş vergi kaybı olmayacak. Bir tane fatura, fiş, belgeyi pompacılarımız biriktirip satamayacak. Herkes istasyona gelecek, namuslu vergisini verecek, işini de yapacak. UTTS'nin adı; 'namuslu ticaret'. Bu sektör için faydalı, hepimiz için faydalı. Düne kadar dağıtım şirketleri kıymetliydi, bugün bizim istasyonlarınız kıymetli olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Tarım, Hukuk, Genel, Son Dakika

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