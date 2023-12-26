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Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehit Yasin Karaca'nın evli olmadığı 7 kardeş olduklarını öğrenildi.

Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
26.12.2023 - 22:48,
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Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın cenaze namazı bugün öğle namazında memleketi Ormandibi Köyü'nde kılındı. Cenazenin ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak götürüldü. Cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, milletvekilleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yasin Karaca'nın evli olmadığı 7 kardeş olduklarını öğrenildi.

Kaynak: İHA
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