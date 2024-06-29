Torul Cam Seyir Terası: Manzarası ve yüksekliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Torul Cam Seyir Terası manzarası ve nefes kesen 240 metrelik yüksekliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa'nın en yükseklerinden olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası manzarasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunarken, yüksekliğiyle de adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

Torul ilçesinde bulunan ve 240 metrelik irtifasıyla Türkiye ve Avrupa'nın en yükseklerinden olan Torul Kalesi Cam Seyir terası yılın ilk 6 ayında 20 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlçeyi kuşbakışı izleyen tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terası açıldığı 25 Ocak 2018 tarihinden bu yana yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Torul Cam Seyir Terası'nı ziyaret için Ankara'dan gelen Mustafa Şahin, "Buraya ilk defa geliyoruz, çok güzel, harika bir manzara var. Herkese tavsiye ederim. İlk başta buraya gelince insan biraz korkuyor ama sonradan alışıyor" dedi.

Yüksek nedeniyle cam platforma eşinin elini tutarak çıkabildiğini söyleyen Nurhayat Şahin de, "İlk çıktığımda çok korktum ama sonra alıştım, eşim elimden tutunca ondan destek aldım. Manzarası çok güzel, herkese tavsiye ederim. Manzara korkunç, ben çok korktum" diye konuştu.

"Aşağı bakınca başımız dönüyor"

Yükseklikten dolayı kendisini boşlukta hissettiğini söyleyen ve ziyaret için İstanbul'dan gelen Şenay Tabakoğlu, "Aşağı bakınca başımız dönüyor, biraz mide bulantısı ve kendimizi boşlukta hissediyoruz. Kafamızı kaldırdığımızda güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz ama aynı hissiyatı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.