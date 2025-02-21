Trabzon Beyaza Büründü: 214 Mahalle Yolu Kapatıldı - Son Dakika
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Genel

Trabzon Beyaza Büründü: 214 Mahalle Yolu Kapatıldı

Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaz gelinliğini giyerken, 214 mahalle yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor. Kırsal kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Vatandaşlar karın tadını çıkarıyor.

21.02.2025 18:36
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Trabzon şehir merkezi beyaz gelinliğini giydi

214 mahalle yolu ulaşıma kapandı

TRABZON - Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Görsel şölenin oluştuğu şehir havadan görüntülenirken, kar yağışı nedeniyle kapanan 214 mahalle yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Trabzon'un önceki gün başlayan kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kırsal kesimlerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşırken, şehir merkezi de beyaz gelinliğini giydi. Akşam saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile birlikte ekipler de çalışmalarını sürdürdü. Karadeniz Sahil Yolu'nda ekipler tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürürken, kent genelinde kar yağışı nedeniyle 214 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Akçaabat ilçesinde 15, Araklı ilçesinde 39, Arsin ilçesinde 19, Beşikdüzü ilçesinde 5, Çarşıbaşı ilçesinde 4, Çaykara ilçesinde 9, Dernekpazarı ilçesinde 4, Düzköy ilçesinde 4, Hayrat ilçesinde 16, Köprübaşı ilçesinde 10, Maçka ilçesinde 5, Ortahisar ilçesinde 4, Of ilçesinde 20, Sürmene ilçesinde 27, Şalpazarı ilçesinde 13, Tonya ilçesinde 12, Vakfıkebir ilçesinde ise 8 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açmak için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor.

"Karın tadını çıkartıyoruz"

Beyaz gelinliğini giyen Trabzon şehir merkezi havadan görüntülenirken, Şenay Küçük isimli vatandaş, "Sağlık çalışanıyım nöbetten çıktıktan sonra karın tadını çıkartmak için dolaşıyorum. En son 2017 yılında çok güzel kar yağmıştı. Uzun zaman sonra ilk defa böyle güzel kar yağıyor. Karın tadını çıkartıyoruz. Biraz soğuk" dedi.

Nail Yaylı isimli vatandaş da, "Kar güzel. Mikrobu kırıyor. Bu sene Karadeniz'in en iyi mahsulü olacak. Kar iyi gelecek. İklimden dolayı son yıllarda şehir merkezine kar yağmıyordu. Ama bu sene güzel kar yağdı. Şükürler olsun. Bu sene bereket senesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Trabzon Beyaza Büründü: 214 Mahalle Yolu Kapatıldı - Son Dakika

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