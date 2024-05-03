Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs'ın güneyinde tatbikat gerçekleştirdi
ANKARA - Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.
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