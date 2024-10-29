Türk Hava Yolları'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika
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Türk Hava Yolları'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türk Hava Yolları'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması THY, Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdı Türk Hava Yolları, 29 Ekim'de Türk Bayrağı Temasıyla Birbirinden Özel Projelere İmza attı.

29.10.2024 19:46
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Türk Hava Yolları'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

THY, Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları, 29 Ekim'de Türk Bayrağı Temasıyla Birbirinden Özel Projelere İmza attı. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla hazırladığı kutlama videosunu, X mecrasında özel 'custom like' ile paylaşan bayrak taşıyıcı, bu uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk marka oldu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle eski adı Twitter olan 'X' sosyal medya platformunda özel bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Türk Hava Yolları hesabından paylaşılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama tweetindeki 'beğeni' butonuna tıklayan takipçiler, Türk Bayrağı sürpriziyle karşılaştı. Bu tweetle Türk Hava Yolları, X platformundaki 'custom like' uygulamasını Türkiye'de kullanan ilk marka oldu.

#AsBayraklarıAs etiketini kullanan her kullanıcı, Türk Bayrağı emojisi sürprizi ile karşılaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ile kutlayan küresel marka, 'Adımızda Türkiye, Kalbimizde Cumhuriyet' sloganıyla ve #AsBayraklarıAs etiketiyle özel bir video da hazırladı. X platformunda yapılan paylaşımlarda #AsBayraklarıAs etiketini kullanan her kullanıcı, yine Türk Bayrağı emojisi sürprizi ile karşılaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Millet iradesinin tescili, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu özel gün kapsamında hayata geçirdiğimiz özel projelerimizi de beğenilerinize sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Hava Yolları'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

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