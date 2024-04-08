Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da kutlandı Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da çeşitli törenlerle kutlanırken, şehitler de mezarları başında anıldı.

08.04.2024 14:34
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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da kutlandı

SAMSUN - Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da çeşitli törenlerle kutlanırken, şehitler de mezarları başında anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla ilk tören Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Daha sonra Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bulunan polis şehitlikleri ziyaret edildi. Buradaki törenlerin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehit ailelerine taziyelerde bulunulduktan sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Şehit bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır"

Şehitlik anı defterini imzalayan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Kurutuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı şehrimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şehit bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır. Emniyet teşkilatı personelimiz bu inanç ve kararlılıkla görevini yapmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ise "Emniyet Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlediği programlara iştirak ediyoruz. Sabahki törenlerin ardından şehitlik ziyaretleri gerçekleştirip, dua ettik. Anma programlarımızı yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımızın da acısını yürekten paylaşıyoruz" diye konuştu.

Samsun Büyük Camii'nde öğle namazı öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif okunması ile program sona erdi.

Kaynak: İHA

Samsun, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da kutlandı - Son Dakika

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