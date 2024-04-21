Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan hediyesi - Son Dakika
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Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan hediyesi

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Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, hazırlanan gösteri uçuşunu büyük bir ilgiyle izledi. Konya'daki etkinlikte Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrencilere, tarihi ve izleyecekleri gösteri uçuşu hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, heyecan ve coşkuyla gösteri uçuşunu takip etti ve pilotlarla tanıştıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

21.04.2024 10:20
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Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan hediyesi

KONYA - Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, hazırlanan gösteri uçuşunu büyük bir ilgiyle izledi.

Konya Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. Türk Yıldızları pilotları tarafından karşılanan öğrenciler, 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığını ziyaret etti. Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrencilere, Türk Yıldızları'nın tarihi ve izleyecekleri gösteri uçuşu hakkında bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ni eğitim uçuşunu izlemek için jetlerin karşısında yerini aldı. Türk Yıldızları pilotlarına el sallayan öğrenciler, kendileri için ayrılan bölümde uçakların havalanması ve gösteri uçuşunu takip etti. Yaklaşık 1 saat süren gösteri sırasında büyük heyecan ve coşku yaşayan öğrenciler, Türk Yıldızları pilotları ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan hediyesi - Son Dakika

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