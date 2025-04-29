Türkiye'de Aile Yapısı Tehdit Altında

Türkiye yaşlanıyor

Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısının korunması ve yaşlanan nüfus üzerine toplantı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, aile yapısının korunması gerektiği ve Türkiye'de yaşlı nüfus oranının giderek arttığı vurgulandı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir'in konuşmacı olarak katıldığı programda, toplumsal değişimlerin aile yapısına etkileri ele alındı.

"Aile kurumu ciddi tehditlerle karşı karşıya"

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, küresel değişimlerin aile kurumunu tehdit ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Son dönemde aile kurumu, küresel değişim ve dönüşümlerle birlikte toplumsal formların farklılaşmasıyla ciddi tehdit ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Aile içerisindeki bağların zayıflaması, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm bireyleri tehdit eden zararlı akımlar, insan fıtratına aykırı ideolojilerin artışı ve bireysel yaşamın teşviki gibi birçok etken, aile yapısını derinden etkilemektedir. Bu küresel değişim; evliliklerin azalmasına, aile kurumunun bozulmasına, ülke nüfusunun yaşlanmasına ve birçok soruna neden olmaktadır. Türkiye de bu süreçten etkilenmiştir. Ailenin zayıflaması, yaşlı nüfus oranında artışa neden olmuştur. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı, 2019 yılında 7 milyon 550 bin iken, yüzde 20 artarak 2024'te 9 milyon 112 bin 292'ye yükselmiştir. Toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9.1'den yüzde 10.6'ya çıkmıştır. 2030 yılında yüzde 13'e, 2040'ta ise yüzde 16'yı aşması beklenmektedir. Tekirdağ ilinde 2024 yılı itibariyle yaşlı nüfus 121 bin kişi olurken, bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 10.2 olarak gerçekleşmiştir. Yani Türkiye ortalamasına oldukça yakın bir noktadayız."

Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor

Vali Soytürk, evlilik ve boşanma verilerine de değinerek, "Küresel eğilimlere paralel olarak ülkemizde de evlilikler azalmaktadır. Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor, boşanma oranları artıyor. Tekirdağ'da 2024 yılında 7 bin 697 evlilik, 3 bin 164 boşanma gerçekleşmiştir. Evliliklerde azalma, boşanmalarda ise artış söz konusudur. 2024 yılı sonunda Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi olurken, bu nüfusun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturmaktadır. Böylece çocuk nüfusun oranı yüzde 25.5 olarak kaydedilmiştir" diye konuştu.

"Aile sadece bireyleri değil, toplumu da şekillendirir"

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, ailenin karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları ele almak ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere, hep birlikte tarihi bir sorumluluğu yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Aile, sadece bireylerin hayatını şekillendiren bir yapı değil; aynı zamanda toplumu oluşturan kültürel ve toplumsal değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı en önemli kurumdur. Ancak son yıllarda aile büyük zorluklarla karşı karşıya. Boşanma oranlarının artması, doğum oranlarının düşmesi, aile içi iletişimin zayıflaması, bireylerin birbirine yabancılaşması, ekonomik kırılganlık, dijital bağımlılık ve sosyal izolasyon gibi yeni nesil tehditler; aileyi koruma ihtiyacını her zamankinden daha kritik bir noktaya taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Eylem Planı', bu tehditlere karşı kapsamlı bir cevap niteliği taşımaktadır."